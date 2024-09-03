İzmir'de 4 Eylül Çarşamba günü 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelhisar ( GAVURDERE GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 17/20 Balabanpaşa Sk. BALABANPAŞA Hamam Sk. Köprülü 1. Sk. Kültür Kültür Sk. Merkez Cd. Mescit Sk. Oluklu Çeşme Sk. Seyhan Sk. Tabakhane Sk. Tepe 1. Sk. Çamaltı Sk. Çarşı Sk. Çayır TABAKHANE )
Yeni ( Nene Hatun Cd. Kıbrıs Cd. GÜZELHİSAR 875. Sk. 863. Sk. 856. Sk. 852. Sk. 803 922 866 861 865 858 )
Kültür
Kurtuluş ( 746 736 683. Sk. 726. Sk. NENEHATUN 743 GÜN 731 726 )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karahalilli
Kabaağaç ( Kabaağaç Köyü Yolu )
Hisarlık ( HİSARLIK Hisarlık Köyü İç Yolu Hisarlık )
Gaziler ( Koy Yolu Gaziler Yolu Gaziler Köyü İç Yolu )
Fırınlı ( 3.ÇAYIR ESKİ FIRINLI KÖYÜ İstasyon Küme Evleri Sk. Yenice Kuyu Sk. Osmanoğlu Mevki Sk. OSMANOĞLU MEVKİİ Furunlu Yolu Bayındır Yolu Cd. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmetbeyler
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmetbeyler
Hamzalısüleymaniye ( Hamzali Sülemaniye )
Kurtuluş ( Göçbeyli Yolu )
Yukarıkırıklar
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 690/13 687/13. Sk. 688/13. Sk. 690/1. Sk. 690/10. Sk. 690/12. Sk. 690/15. Sk. 690/17. Sk. 690/3. Sk. 690/4. Sk. 690/5. Sk. 690/6. Sk. 690/7. Sk. 690/8 690/9. Sk. 691/3. Sk. 693. Sk. )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Murat ( 2468. Sk. 2464 2403. Sk. )
Millet ( Hızır Reis 2564. Sk. 2559. Sk. 2547. Sk. 2544. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( 1375. Sk. Kızılay Cd. Şevket Özçelik Sk. Cumhuriyet Blv. Mustafa Münir Birsel Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1441. Sk. Ali Çetinkaya Blv. 1449. Sk. İrfan Boyuer Sk. Talatpaşa Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Altay Meydanı 1447. Sk. 1448. Sk. 1440. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu GERELİ )
Saat : 12:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )
Dolaylar ( DOLAYLAR )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Toki ( Tire Toki TİRE TOKİ )
Saat : 16:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu )