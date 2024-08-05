İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik bugünde devam ediyor. İşte 5 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları:

Anlık döviz kurları

İstanbul serbest piyasada saat 07:10 itibarıyla dolar 33,2514 (alış) 33,2801'den (satış) işlem görüyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4080 TL seviyelerinde seyrediyor. Dolar ve Euro kurlarındaki bu hareketlilik, iç piyasadaki ekonomik durumu etkilediği gibi dış piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak değişim gösterebiliyor.

Dolar/TL ve Euro/TL kurundaki değişimler

Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki bu değişimler, Türkiye ekonomisinde önemli etkiler yaratmaktadır. Özellikle ithalat ve ihracat yapan şirketler, bu değişimleri yakından takip ederek stratejilerini belirlemektedir. Aynı zamanda vatandaşların döviz yatırım tercihleri de bu kurlara göre şekillenmektedir.

Ekonomik gelişmelerin etkisi

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, genellikle uluslararası ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve politik olaylardan etkileniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarının alacağı kararlar, döviz piyasalarında belirleyici rol oynuyor.