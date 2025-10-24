Diyarbakır merkezli düzenlenen ‘Hipnoz’ adlı dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Dolandırıcılık Büro Amirliği, kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik ‘Hipnoz’ operasyonu düzenledi. Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları arayarak polis ve savcı olarak tanıttığı, çeşitli bahanelerle vatandaşları korkutarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Toplanan paralar üç farklı banka hesabından dolaştırıldıktan sonra kripto para hesaplarına aktarıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla para, kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarılıp Şanlıurfa’da nakit olarak çekildi.

450 milyon TL’lik şüpheli işlem tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 450 milyon TL’lik şüpheli işlem tespit edildi.

9 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

Diyarbakır polisi, vatandaşları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.