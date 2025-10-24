Samsun İlkadım’da bir özel eğitim öğrencisi, üst sınıftan arkadaşını makasla yaraladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Özel eğitim öğrencisi arkadaşına saldırdı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir ortaokulda özel eğitim gören 6. sınıf öğrencisi, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencisini makasla yaraladı. Olay, Şehit Mete Yahşi Ortaokulu’nda meydana geldi.

Sırtından makasla yaralandı

Edinilen bilgiye göre, özel eğitim programındaki öğrenci henüz belirlenemeyen bir nedenle üst sınıf arkadaşına elindeki makasla saldırdı. Sırtından yaralanan öğrenciye okulda ilk müdahale yapıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hem adli hem de idari soruşturma başlattı. Olayın nedeni ve öğrencilerin durumu hakkında incelemeler devam ediyor.