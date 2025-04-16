Adalet Bakanlığı’nın Ceza Yargı Paketi çalışması tamamlandı. Taslağa göre 55 bin hükümlü tahliye edilecek. Paket TBMM’ye sunulacak.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Ceza Yargı Paketi çalışması tamamlandı. Bakanlığın taslağına göre yaklaşık 55 bin hükümlüye tahliye yolu açılacak. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler için denetimli serbestlik süresi üç yıl erkene çekilirken, mükerrer suçlardan ceza alanların da tahliyesinin önü açılıyor.

Cezaevlerinde kapasite aşıldı

Cezaevlerinde 300 bin kişilik kapasiteye karşılık yaklaşık 403 bin kişinin bulunduğu, bu nedenle 103 bin kişilik kapasite fazlası olduğu belirtiliyor. Yeni düzenlemeyle, bu sorunun hafifletilmesi hedefleniyor.

Denetimli serbestlik ve mükerrer suçlar

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Ceza Yargı Paketi taslağına göre;

31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen ve halen hükümlü olanlar, 3 yıl erken denetimli serbestlik ten yararlanabilecek.

Mükerrer suçlardan dolayı cezasının tamamını (4/4’ünü) çeken kişilerin de tahliyesinin önü açılıyor.

Hasta mahkumlara düzenleme yolda

Taslakta ayrıca hasta mahkumlara yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Ancak terör suçlarından hükümlü olanlar bu düzenlemeden faydalanamayacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Bakanlığın hazırladığı çalışmanın bu hafta Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Onayın ardından düzenleme TBMM’ye milletvekillerinin imzasına sunulacak. Meclis tatile girmeden paketin yasalaşması planlanıyor.