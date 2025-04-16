Menderes Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği Kent Lokantası, düzenlenen törenle hizmete başladı. Ay Yıldız Park’ta yer alan lokantada, vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek 90 TL’den sunulacak. Açılışta yoğun katılım dikkat çekti.

Geniş katılımla açıldı

Kent Lokantası’nın açılış törenine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çevre ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış günü menüsünde mercimek çorbası, tas kebabı, pilav ve cacık yer aldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, protokol üyeleriyle birlikte sıraya girerek vatandaşlarla yemek aldı.

Haftanın 6 günü açık

Kent Lokantası, pazar günleri hariç haftanın her günü saat 11.00 ile 15.00 arasında hizmet verecek. Günlük menüde çorba, ana yemek, yardımcı yemek, ekmek ve su yer alacak.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Kent Lokantası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri” dedi.

“Bu sofrada kardeşlik var”

Başkan Çiçek, lokantanın sadece yemek sunan bir alan değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da sembolü olduğunu ifade etti. “Uygun fiyatlarla kaliteli yemeğin yanında kardeşlik ve paylaşma da olacak. Geçinmenin zor olduğu bugünlerde vatandaşımıza nefes aldırmak istedik” şeklinde konuştu.

Tugay’dan destek mesajı

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Vatandaşlarımızın yararına olan bu güzel hizmetin Menderes’e hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.