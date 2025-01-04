İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin’de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından “Siberağ-14” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken, 9’u tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

İlanlar üzerinden dolandırmışlar

İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemiyle yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca, internet üzerinden ikinci el eşya, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis teşviki var

Şüphelilerin yasa dışı bahis teşviki ve reklamlarıyla da suç işledikleri ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 240 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, vatandaşları internet dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Operasyonlarda 20 zanlının yakalandığı, hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliğinin belirlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9'u tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4'ünün işlemleri devam ediyor. Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."