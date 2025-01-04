Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, İzmir’deki okullarda büyük bir heyecanla başlıyor.

Geleceğin sporcuları için bilimsel yetenek taraması

Sportif Yetenek Taraması, Türkiye’nin spor alanındaki geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Her yıl, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 3. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan testler ve ölçümler sayesinde, öğrencilerin spor alanındaki yatkınlıkları bilimsel verilerle belirleniyor.

İzmir’de 61.232 öğrenciye ulaşıldı

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde İzmir’de 30 ilçede 808 ilkokulda 61.232 öğrenciye yapılan yetenek taraması, 2024-2025 yılıyla birlikte daha fazla öğrenciye ulaşılması hedeflenerek devam edecek.

Sporcu kimliği geliştirme programı başarıyı hedefliyor

Testlerden başarıyla geçen öğrenciler, Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı’na katılarak yaklaşık bir yıl boyunca kapsamlı bir spor eğitimi alacak. Bu program, öğrencilerin en yatkın oldukları spor branşlarını belirlemeyi ve onları ulusal düzeydeki sporculuk kariyerlerine hazırlamayı amaçlıyor.

Branş eğitimleri ve müsabakalara katılım

Eğitimler sonunda, öğrenciler 2-4 yıl boyunca spor kulüplerinde branş eğitimlerine devam edecek ve performansa dayalı müsabakalara katılacak. Başarılı öğrenciler, Milli Takımlar ve Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’ne yönlendirilecek.

İzmir’in spor potansiyeli ve geleceği

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bu programın İzmir’in güçlü spor potansiyelini daha da ileriye taşıyacağını belirtti. "Geleceğin milli sporcularını keşfetmek, onlara fırsatlar sunmak bizim için çok önemli bir sorumluluk. Bu program sayesinde, milli takımlarımıza ve olimpiyat kadrolarına yeni sporcular kazandıracağız," dedi.

İş birliği ve destek için teşekkür

Dr. Yahşi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne de teşekkür ederek, iş birliğiyle İzmir’in spor şehri olma yolunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. "Birlikte çalışarak İzmir’i ülkemizin önemli spor şehirlerinden biri haline getireceğiz," dedi.