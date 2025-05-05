Muğla'da 6 Mayıs Salı günü hava, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Yağış beklenmiyor, rüzgar hafif esintili.

6 Mayıs 2025 Salı günü Muğla'da hava nasıl olacak?

6 Mayıs 2025 Salı günü Muğla'da hava, parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde 15°C civarında başlayan sıcaklık, öğlen saatlerine doğru 23°C'ye kadar yükselecek. Hava, güneşli ve ılıman geçecek, fakat sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Yağış beklenmiyor, ancak akşam saatlerinde nem oranı artarak %83 seviyelerine kadar çıkacak. Rüzgarın hızı ise saatte 11 km civarında olacak ve hafif esintilerle kendini gösterecek.

Bölgedeki nem oranı, sabah saatlerinden öğleye kadar azalacak, ancak akşam saatlerinde yükselmeye devam edecek. Muğla halkı, bu günü rahat bir şekilde geçirebilir. Yağmur veya ani hava değişiklikleri beklenmediğinden, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

Muğla 6 Mayıs 2025 hava durumu saatlik tahmini

Aşağıda, Muğla'daki 6 Mayıs 2025 Salı günü için saatlik hava durumu tahminini bulabilirsiniz:

Saat Sıcaklık Hava Durumu Rüzgar Hızı (km/s) Nem Oranı (%) 06:00 15°C Açık 5 80 09:00 20°C Parçalı bulutlu 7 70 12:00 23°C Parçalı bulutlu 9 60 15:00 23°C Parçalı bulutlu 11 50 18:00 20°C Parçalı bulutlu 9 60 21:00 18°C Açık 7 70 00:00 16°C Açık 5 80