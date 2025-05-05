Alman otomotiv devi Audi, Çin'de artan rekabet, Avrupa'da zayıflayan talep ve ABD'deki ticaret baskıları nedeniyle darbe alırken, Almanya'da 7.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in lüks markası Audi, 2025'in ilk çeyreğinde beklentilerin altında bir performans sergiledi. Şirket, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının ve Avrupa'daki talep düşüklüğünün etkisiyle kârlılığında ciddi gerileme yaşarken, çareyi maliyet düşürme ve üretimi ABD'ye kaydırma planlarında arıyor.

Faaliyet kâr marjı geriledi

Audi'nin faaliyet kâr marjı, 2025 yılı ilk çeyreğinde yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 1,1 idi. Şirketin açıklamasında, Çin'de artan rekabet, Avrupa'da zayıflayan tüketici talebi ve ABD'deki ticaret politikalarının bu düşüşte etkili olduğu vurgulandı.

Çin rekabeti ve elektrikli araçlar

Elektrikli araç segmentinde yüzde 30'luk teslimat artışı yakalayan Audi, bu alanda büyüme gösterse de Çin pazarındaki yerel markalara yönelim şirketin satışlarını baskılamaya devam ediyor. Çinli tüketicilerin tercihlerindeki değişim, küresel stratejiyi yeniden şekillendiriyor.

ABD'ye üretim hamlesi

Audi, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek adına, ülkede üretim yapma seçeneğini masaya yatırdı. Şirketin CFO'su Jürgen Rittersberger, 2026 sonuna kadar ABD'de 10 yeni model sunmayı planladıklarını belirtti. Audi'nin şu anda ABD'de fabrikası bulunmuyor, en çok satan modeller Meksika'dan ithal ediliyor. Yeni fabrikanın yeri yıl içinde netleşecek.

Almanya'da işten çıkarma planı

Küresel baskılara yanıt olarak, Audi Almanya'da 7.500 kişilik işten çıkarma planıyla operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu karar, Volkswagen'in premium grup segmentinde daha rekabetçi bir yapı kurma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Volkswagen premium grubu ne bekliyor?

Audi liderliğindeki Volkswagen'in premium marka grubu (Bentley, Lamborghini ve Ducati) 2025 için satış ve kârda artış öngörüyor. Ancak bu beklentiye olası yeni gümrük vergileri ve Almanya'daki maliyet kesintileri dahil edilmiş değil.