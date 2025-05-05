Denizli'de 6 Mayıs Salı günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29°C'ye kadar çıkacak, gece ise 15°C'ye düşecek.

Denizli'de 6 Mayıs 2025 Salı günü, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gün boyu sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek, ancak gece saatlerinde sıcaklık 15°C civarlarına düşecek. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava başlayacak ve öğle saatlerinde sıcaklık oldukça yüksek olacak. Hafif rüzgarın etkisiyle nem oranı düşecek, ancak akşam saatlerinde nem oranı artacak.

Denizli'de 6 Mayıs'ta sıcaklıklar gün boyunca değişken olacak. Sabah saatlerinde 20°C civarında başlayan hava, öğleye doğru 28-29°C'ye kadar yükselecek. Öğleden sonra sıcaklık bir miktar düşse de, akşam saatlerine kadar 23°C civarında kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek, ancak öğle saatlerinde hızlanarak 30 km/sa'yi geçebilir. Nem oranı da sabah saatlerinde %51 iken, gece saatlerinde %80'e kadar yükselecek.

6 Mayıs 2025 Salı günü Denizli saatlik hava durumu

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) 03:00 - 06:00 Parçalı Bulutlu 16 16 69 - 3 11 06:00 - 09:00 Parçalı Bulutlu 20 20 51 - 2 16 09:00 - 12:00 Parçalı Bulutlu 25 25 43 - 6 25 12:00 - 15:00 Parçalı Bulutlu 28 28 38 - 9 32 15:00 - 18:00 Parçalı Bulutlu 26 26 44 - 8 30 18:00 - 21:00 Parçalı Bulutlu 23 23 68 - 3 24 21:00 - 24:00 Parçalı Bulutlu 19 19 67 - 4 13

Gün Doğumu: 06:10 6 Mayıs Manisa hava durumu: Salı günü baharın en güneşli günü olacak!

Gün Batımı: 20:04

Yağış İhtimali: %0

UV İndeksi: Orta

Hissedilen Sıcaklık: Öğle saatlerinde sıcaklık oldukça yüksek hissedilecek, öğleden sonra hafif serinlik yaşanabilir.

Güneş Koruması: UV endeksi orta seviyede olduğundan, dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanmaları önerilir.

Açık Hava Etkinlikleri: Öğle saatlerinde hava sıcak olacağından, açık hava etkinlikleri için güneşten korunmaya özen gösterilmelidir. Akşam saatlerinde ise hava daha serin olacaktır.

Tarım ve Bahçecilik: Hava durumu, açık hava faaliyetleri için elverişli. Güneşin etkisiyle toprağın kuruması gözlemlenebilir, sulama yapılması gerekebilir.