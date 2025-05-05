Denizli'de 6 Mayıs Salı günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29°C'ye kadar çıkacak, gece ise 15°C'ye düşecek.
Denizli'de 6 Mayıs 2025 Salı günü, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gün boyu sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek, ancak gece saatlerinde sıcaklık 15°C civarlarına düşecek. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava başlayacak ve öğle saatlerinde sıcaklık oldukça yüksek olacak. Hafif rüzgarın etkisiyle nem oranı düşecek, ancak akşam saatlerinde nem oranı artacak.
Denizli'de 6 Mayıs'ta sıcaklıklar gün boyunca değişken olacak. Sabah saatlerinde 20°C civarında başlayan hava, öğleye doğru 28-29°C'ye kadar yükselecek. Öğleden sonra sıcaklık bir miktar düşse de, akşam saatlerine kadar 23°C civarında kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek, ancak öğle saatlerinde hızlanarak 30 km/sa'yi geçebilir. Nem oranı da sabah saatlerinde %51 iken, gece saatlerinde %80'e kadar yükselecek.
6 Mayıs 2025 Salı günü Denizli saatlik hava durumu
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|03:00 - 06:00
|Parçalı Bulutlu
|16
|16
|69
|-
|3
|11
|06:00 - 09:00
|Parçalı Bulutlu
|20
|20
|51
|-
|2
|16
|09:00 - 12:00
|Parçalı Bulutlu
|25
|25
|43
|-
|6
|25
|12:00 - 15:00
|Parçalı Bulutlu
|28
|28
|38
|-
|9
|32
|15:00 - 18:00
|Parçalı Bulutlu
|26
|26
|44
|-
|8
|30
|18:00 - 21:00
|Parçalı Bulutlu
|23
|23
|68
|-
|3
|24
|21:00 - 24:00
|Parçalı Bulutlu
|19
|19
|67
|-
|4
|13
-
Gün Doğumu: 06:10
-
Gün Batımı: 20:04
-
Yağış İhtimali: %0
-
UV İndeksi: Orta
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Hissedilen Sıcaklık: Öğle saatlerinde sıcaklık oldukça yüksek hissedilecek, öğleden sonra hafif serinlik yaşanabilir.
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Güneş Koruması: UV endeksi orta seviyede olduğundan, dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanmaları önerilir.
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Açık Hava Etkinlikleri: Öğle saatlerinde hava sıcak olacağından, açık hava etkinlikleri için güneşten korunmaya özen gösterilmelidir. Akşam saatlerinde ise hava daha serin olacaktır.
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Tarım ve Bahçecilik: Hava durumu, açık hava faaliyetleri için elverişli. Güneşin etkisiyle toprağın kuruması gözlemlenebilir, sulama yapılması gerekebilir.