Bir dönemin en çok kullanılan görüntülü konuşma ve mesajlaşma platformlarından biri olan Skype, 22 yıllık yolculuğun ardından bugün itibarıyla kapatıldı. Microsoft, kullanıcıları Teams platformuna geçmeye teşvik ederken, Skype verilerinin 2026 yılına kadar yedeklenebileceğini duyurdu.

Skype tarihe karıştı

2003 yılında kurulan Skype, 2011 yılında Microsoft tarafından satın alınmıştı. Uzun yıllar boyunca video konferans, sesli arama ve anlık mesajlaşma alanında öncü platformlardan biri olan Skype, son yıllarda artan alternatifler ve Teams’in yükselişiyle birlikte gözden düşmüştü.

Microsoft Teams’e otomatik geçiş

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, Skype kullanıcılarının hesap bilgileriyle doğrudan Microsoft Teams platformuna geçiş yapabileceği belirtildi. Bu geçişte sohbet geçmişi, kişi listeleri ve diğer verilerin otomatik olarak aktarılacağı ifade edildi.

Veri erişimi 2026’ya kadar sürecek

Skype hesaplarına ait sohbet geçmişi, dosyalar ve kişi listeleri, dışa aktarma işlemiyle Ocak 2026’ya kadar yedeklenebilecek. Bu tarihten sonra kullanıcıların Skype verilerine erişimi mümkün olmayacak.