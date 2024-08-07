İzmir'de büyük bir dolandırıcılık skandalıyla gündeme gelen Sedat Ocakçı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yüksek kar vaadiyle 6 milyar liranın üzerinde vurgun yaptığı öne sürülen Ocakçı, 600'den fazla kişi tarafından şikayet edildi. Ancak, mağdurlardan 3 bininin henüz şikayette bulunmadığı tespit edildi.

Yeni Asır Gazetesi’nin haberine göre, Sedat Ocakçı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi uyarınca, her bir şikayetçi için en üst sınır olan 7 yıl hapis cezası talep ediliyor. Bu durumda Ocakçı, toplamda 4.200 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. İddianamenin tamamlanması için ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bekleniyor.

Kitap yazdığı ortaya çıktı

Sedat Ocakçı’nın dolandırıcılık yöntemlerini detaylandırdığı ve mağdurları etkilediği "Algoritmaların İzinde Borsa - Kazançlı Yatırımların Sırrı" başlıklı bir kitap yazdığı ortaya çıktı. Kitapta, "uykunuzda bile para kazanacaksınız" gibi ifadelerle yatırım tavsiyelerinde bulunan Ocakçı’nın, eski bir FETÖ üyesi olduğu ve kitabının piyasada tükendiği belirtildi.

Kaçma planları ve yakalanma

Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı'nın, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada Adana'da yakalandığı bildirildi. Ocakçı’nın dolandırdığı 3 bine yakın kişinin isimlerinin şirket dokümanlarından belirlendiği, ancak bu kişilerin şikayetçi olmadıkları ifade edildi.

Adalet arayışı devam ediyor

Sedat Ocakçı ve örgütü hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, mağdurların adalet arayışları sürüyor. Ocakçı'nın, adalet karşısında hesap vereceği günü bekleyen mağdurlar, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyor.