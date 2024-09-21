Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde ortadan kaybolduğu ve daha sonra ortaya çıktığı iddia edilen balıklı göldeki benekli balıklar dikkat çekiyor.

Elbistan ilçesi Kalealtı Mahallesi'nde bulunan balıklı göl ilgi görmeye devam ediyor. Çevrede yaşayanlar, turizme kazandırılması beklenen balıklı gölün 6 Şubat depremleri sonrası kuruduğu ve balıkların kaybolduğunu iddia ediyor.

"Balıklar 6 Şubat depremleri sonrası kayboldu"

Balıkların deprem sonrası yeniden ortaya çıktığını ifade eden mahalle sakini Kerim Göçmen, "Büyüklerimiz anlatırdı, bu balıkların Şanlıurfa'daki balıklı gölden geldiği söyleniyor. Bu göldeki balıklar 6 Şubat depremleri sonrası kayboldu ve kimse göremedi. Deprem bittikten sonra balıklar yüzeye çıktı" dedi.