Türkiye'nin en köklü ve prestijli film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, ulusal ve uluslararası alanda dikkat çeken yapımlar yer alırken, toplam 30 film Altın Portakal için yarışacak. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12, Kısa Film Yarışması'nda 10, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Türk sinemasının farklı anlatım dillerini bir araya getiren 12 iddialı yapım ile izleyici karşısına çıkacak. Yarışmada, yönetmen Ferzan Özpetek başkanlığındaki ana jüri, Türkiye’nin önde gelen sinema profesyonellerinden oluşuyor. Özpetek’e, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Melis Behlil, senarist ve yönetmen Melisa Önel ile neyzen ve DJ Mercan Dede eşlik edecek.

Bu yıl yarışacak filmler arasında, oyuncu kadrosunda Nazan Kesal ve Reha Özcan gibi usta isimleri barındıran “Acı Kahve” ile Binnur Kaya ve Menderes Samancılar’ın başrolleri paylaştığı “Ayşe” öne çıkıyor. Ümit Ünal’ın yönettiği “Evcilik”, Nejat İşler ve Öykü Karayel gibi sevilen oyuncuların performanslarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Damla Sönmez’in başrolünde olduğu “Seni Bıraktığım Yerdeyim” ve “Sevgili Katilim Berlin” de festivalin merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Genç yetenekler ve yenilikçi anlatımlar

Festivalin Kısa Film Yarışması'nda ise 10 film yer alıyor. Bu yılki kısa film kategorisi, genç yönetmenlerin cesur ve yenilikçi anlatımlarını sahneye taşıyor. Jüri üyeleri arasında senarist ve yönetmen Derya Durmaz, yönetmen Erdem Tepegöz ve oyuncu Pınar Göktaş bulunuyor.

Kısa film kategorisinde yarışacak dikkat çeken yapımlar arasında, Oğuzhan Akalın’ın yönettiği “Ağlamak Serbest Gülmek Yasak”, Ali Emre Ceylan’ın “Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor”, ve Ece Dizdar’ın “Mükemmel” isimli filmleri bulunuyor. Bu filmler, sinema dilindeki yenilikçi yaklaşımları ve özgün hikayeleri ile izleyicinin karşısına çıkacak.

Gerçek hayatın izi sürülecek

Belgesel Yarışması’nda ise bu yıl 8 belgesel yer alıyor. Festivalin belgesel kategorisi, Türkiye ve dünya gündemindeki toplumsal olayları, sanat ve kültürle harmanlayan belgesellere ev sahipliği yapacak. Jüri üyeleri arasında gazeteci ve belgesel yapımcısı Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol ve akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu yer alıyor.

Yarışmada öne çıkan belgeseller arasında Sevgi Hirschhaeuser’in yönettiği “Altın Eller”, Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir’in birlikte yönettikleri “Bir Orkestranın İzinde” ve Onur Mehame’nin “Suyun Hakkı” isimli belgeseli bulunuyor. Bu yapımlar, gerçek hayatın zorluklarını ve güzelliklerini farklı perspektiflerden ele alarak izleyiciye sunacak.

Ödüller ve kapanış töreni

Bu yıl Altın Portakal ödüllerinin sahiplerini bulacağı tören, 12 Ekim 2024’te düzenlenecek. Toplamda 5 milyon TL tutarında ödülün dağıtılacağı törende, sinemanın en iyi yönetmenleri, senaristleri, oyuncuları ve belgeselcileri ödüllerini alacak. Türkiye’nin en prestijli film festivali olan Altın Portakal, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema dünyasının en iyilerini onurlandırmaya hazırlanıyor.