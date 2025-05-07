Kuyumcu ve serbest piyasa rakamlarına göre gram altın ve ziynet altınlarda yükseliş dikkat çekti.

Kuyumcu piyasasında 24 ayar gram altın 4.283 TL'ye satılırken, alış fiyatı 4.239 TL olarak açıklandı. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 4.071 TL seviyesinde. Çeyrek altının yeni tarihli versiyonu 6.997 TL'den satışa sunulurken, eski tarihli çeyrek altın 6.987 TL olarak listelendi.

Yarım ziynet 13.974 TL, tam ziynet 27.820 TL, gremse altın ise 69.657 TL'ye kadar yükseldi. Cumhuriyet Ata Lira 28.567 TL, Ata beşli altın ise 142.466 TL'ye ulaştı.

Denizli serbest piyasasında altın fiyatları

Denizli serbest piyasasında gram altın 4.215 TL'den işlem görürken, 22 ayar bilezik gram fiyatı 3.862 TL'ye yükseldi. Çeyrek altının 2025 basımlı versiyonu 7.030 TL'ye, yarım ziynet ise 13.636 TL'ye kadar ulaştı.

Tam ziynet altın 27.272 TL, gremse ziynet altın 70.330 TL, beşlik altın ise 139.749 TL seviyelerine yükseldi. Cumhuriyet çeyrek Ata altını 7.104 TL, yarım Cumhuriyet altını 14.082 TL, Ata Lira ise 27.979 TL'den işlem görüyor.

Uzmanlardan uyarı: fiyatlar artarken dikkatli hareket edin

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Serbest piyasa ve kuyumcu fiyatları arasındaki farklar, kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcılar için risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, alım-satım işlemlerinin profesyonel destekle yapılmasını öneriyor.