Kuyumcu ve serbest piyasa verileri çerçevesinde gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dikkat çeken artışlar gözlemlendi.

Muğla Kuyumcular Odası'nın verilerine göre gram altın 4.280,64 TL'den satışa sunulurken, bozdurma fiyatı 4.236,08 TL seviyesinde. 22 ayar bileziğin gramı 4.068,59 TL'den işlem görüyor. Yeni tarihli çeyrek altın 6.991 TL, eski tarihli çeyrek altın ise 6.981 TL'ye satılıyor.

Yarım ziynet altın 13.963 TL, tam ziynet altın ise 27.798 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altını 28.545 TL'ye, Ata beşli ise 142.352 TL'ye kadar çıktı.

Muğla serbest piyasasında altın fiyatları

Serbest piyasada gram altın 4.212,46 TL'ye yükselirken, 22 ayar bilezik ise 3.859,62 TL'den alıcı buluyor. 2025 basımı çeyrek altın 7.024,96 TL, yarım ziynet 13.624 TL, tam ziynet altın ise 27.249 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyet sikkeleri arasında çeyrek Ata altını 7.098 TL, yarım Cumhuriyet altını 14.071 TL, Ata Lira ise 27.956 TL'den işlem görüyor.

Muğla'da altın yatırımcısı ne yapmalı?

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen altın yatırımcısı yönünü korumaya çalışıyor. Kuyumcu ve serbest piyasa fiyatları arasındaki farklar yatırımcıların dikkatini çekerken, uzmanlar altın alım-satımı yapacak vatandaşlara doğru zamanda ve doğru noktadan işlem yapmaları yönünde uyarıda bulunuyor.