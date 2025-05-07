Kuyumcu ve serbest piyasa verilerine göre gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

Aydın Kuyumcu verilerine göre gram altın 4.280,15 TL'den satışa sunulurken, bozdurma fiyatı ise 4.235,60 TL oldu. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 4.069,47 TL seviyesinde. Yeni tarihli çeyrek altın 6.993 TL, eski tarihli çeyrek altın ise 6.983 TL'den işlem görüyor.

Yarım ziynet altın 13.966 TL, tam ziynet altın ise 27.804 TL'ye alıcı buluyor. Ata altın 28.551 TL'den, Ata beşli ise 142.383 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada aydın altın fiyatları

Aydın serbest piyasasında gram altın 4.213,25 TL, 22 ayar bilezik ise 3.860,34 TL'den satışta. 2025 basımı çeyrek altın 7.026 TL, yarım ziynet altın 13.627 TL, tam ziynet ise 27.254 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyet sikkelerinde çeyrek Ata altın 7.100 TL, yarım Cumhuriyet altını 14.073 TL, Ata Lira ise 27.961 TL'ye kadar yükseldi.

Yatırımcının gözü aydın altın piyasasında

Seçim süreci sonrası piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken, Aydın'da altın fiyatlarının seyrini yatırımcılar yakından takip ediyor. Kuyumcu ve serbest piyasa arasındaki fiyat farkları da dikkat çekiyor. Uzmanlar, altın alım ve satımında piyasa takibinin önemine vurgu yapıyor.