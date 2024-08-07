İstanbul’da gerçekleşen dikkat çekici soygun vakaları, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çözüldü. Kadıköy ve Kartal bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, toplamda 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Şüphelilerden biri, kadın kıyafeti giyerek soygunları gerçekleştirdi.

Olayın detayları

10 Temmuz'da Kadıköy'de meydana gelen olayda, pazara giden U.Y.A.'nın evine giren hırsızlar, yaklaşık 450 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak izlerini kaybettirdi. Birkaç gün sonra Kartal'da, S.Ç. isimli vatandaş da evine hırsızların girdiğini ve 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını bildirdi. Olayla ilgili şikayetlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin kimliği ve yakalanma süreci

Yapılan incelemelerde, olaylarla ilgili güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde 3 kadın şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden ikisinin daha önce 54 ve 32 suç kaydı bulunan Gönül Ç. ve Sinem A. olduğu belirlendi. Ancak, üçüncü şüphelinin kimliği başta belirlenemedi. Devam eden çalışmalar sonucunda, bu kişinin kadın kıyafeti giyip yüzünü gizleyen bir erkek olduğu ve isminin Ü.Ç. olduğu anlaşıldı.

Yakalama ve yargı süreci

Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sinem A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık Büro ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde, evlere giriş çıkış anları ve otobüste yüzlerini gizledikleri anlar kameralara yansıdı.