Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen 14 kişi tutuklandı. Operasyon, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik ve tehdit suçlarını örgütlü şekilde işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, suç örgütü bağlantıları ve şüphelilerin suçları belirlendi.

Tutuklama ve Adli İşlemler

Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada 1 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın Devamı

Olayla ilgili soruşturma ve operasyon çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, örgütlü suç faaliyetlerinin açığa çıkarılması için bölgedeki denetim ve takiplerini sürdürüyor.