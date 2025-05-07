8 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. İşte saatlik tahminler.
8 Mayıs Perşembe günü Aydın'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın'da güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Yağış beklenmiyor.
Gün boyunca en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. Nem oranı %40 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 10-20 km hızla esecek. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.
Saatlik Aydın hava durumu tahmini (8 Mayıs 2025)
|Saat
|Sıcaklık
|Durum
|Rüzgar Hızı
|06:00
|16°C
|Açık
|8 km/s
|09:00
|21°C
|Güneşli
|12 km/s
|12:00
|26°C
|Güneşli
|15 km/s
|15:00
|29°C
|Güneşli
|18 km/s
|18:00
|26°C
|Açık
|14 km/s
|21:00
|22°C
|Açık
|10 km/s
|00:00
|18°C
|Açık
|6 km/s
Kaynak: HABER MERKEZİ