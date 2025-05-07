8 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. İşte saatlik tahminler.

8 Mayıs Perşembe günü Aydın'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın'da güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak. Yağış beklenmiyor.

Gün boyunca en yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. Nem oranı %40 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar kuzey yönünden saatte 10-20 km hızla esecek. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.

Saatlik Aydın hava durumu tahmini (8 Mayıs 2025)

Saat Sıcaklık Durum Rüzgar Hızı 06:00 16°C Açık 8 km/s 09:00 21°C Güneşli 12 km/s 12:00 26°C Güneşli 15 km/s 15:00 29°C Güneşli 18 km/s 18:00 26°C Açık 14 km/s 21:00 22°C Açık 10 km/s 00:00 18°C Açık 6 km/s