8 Mayıs 2025 Perşembe günü İzmir'de sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Sıcaklıklar düşüyor, dışarı çıkacaklar dikkat!

8 Mayıs Perşembe günü İzmir'de hava nasıl olacak?

8 Mayıs Perşembe günü İzmir'de hava durumu gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre sabah saatlerinde hafif yağışlar beklenirken, öğle saatlerinden itibaren yağışların etkisini artıracağı öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olarak ölçülecek. Nem oranı %65 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden saatte 20-35 km hızla esecek. Vatandaşların olası ani sağanaklara ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması öneriliyor.

Saatlik İzmir hava durumu tahmini (8 Mayıs 2025)

Saat Sıcaklık Durum Rüzgar Hızı 06:00 14°C Parçalı Bulutlu 10 km/s 09:00 17°C Hafif Sağanak Yağışlı 15 km/s 12:00 20°C Gök Gürültülü Sağanak 25 km/s 15:00 21°C Gök Gürültülü Sağanak 30 km/s 18:00 19°C Sağanak Yağışlı 20 km/s 21:00 17°C Hafif Yağışlı 15 km/s 00:00 15°C Parçalı Bulutlu 10 km/s