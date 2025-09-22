Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla’nın çeşitli ilçelerinde 8 halk plajını ücretsiz kullanım için düzenleyerek hizmete açtı. Proje, Sıfır Atık prensibiyle gerçekleştirildi ve plajlarda çevre dostu düzenlemeler yapıldı.

Hangi plajlar ücretsiz?

Proje kapsamında halkın kullanımına açılan plajlar şöyle:

Ortaca: İztuzu, Sarıgerme

Menteşe: Akbük

Marmaris: Kızkumu

Bodrum: Bitez Hacıahmetler

Fethiye: Çalış, Belcekız, Karaot

Bakan Kurum’dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı’mız” dedi.

Sıfır atık ve doğa dostu düzenlemeler

Plajlarda deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

30 personel plajların temizlik ve bakımını yürütüyor.

450’den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı.

Şemsiye ve güneşlenme alanları, yuvaların konumu gözetilerek yerleştirildi.

Yaz boyunca 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı.

Toplam 215 ton atık toplandı; 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

Halkın kıyılara erişimi güvence altında

Projenin amacı, vatandaşların kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak. Yetkililer, halkın deniz ve doğa ile buluşmasını sağlarken ekosistemi de korumaya devam edeceklerini belirtiyor.