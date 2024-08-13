Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon, S.Ö. isimli şahsın Çine ilçesi Ovacık Mahallesi’nde gizlendiği bilgisine dayanarak gerçekleştirildi.
Cezaevine gönderildi
Operasyonda, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekiplerince adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA