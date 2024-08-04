Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu ile ilgili önemli bir genelgeyi 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) gönderdi. Yeni düzenlemelerle şarj ünitelerinin kurulumu daha da kolaylaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda elektrikli araç şarj üniteleri için yayımlanan yeni genelgeyi duyurdu. Genelge, Türkiye genelindeki 81 ilin valiliklerine ve EPDK'ya gönderildi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararlıyız; 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacak ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız" dedi.

Yeni genelgede düzenlemeler

Yeni genelgede, elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu ile ilgili önemli düzenlemeler getirildi. Şarj ünitelerinin, herhangi bir inşaat gerektirmeyen, kapalı mekan oluşturmayan ve blok halinde montajlı olarak getirilen seyyar üniteler olduğu vurgulandı. Bu ünitelerin ruhsata tabi olmadığının belirtildiği genelgede, yangın ve elektrik güvenlik önlemlerinin alındığı da ifade edildi.

Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu daha da kolaylaştırıldı. Ortak otoparklarda şarj ünitesi kurulabilmesi için yalnızca kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun onayı yeterli olacak. Bunun yanı sıra, ortak alan dışında herhangi bir ortak karara ihtiyaç duyulmayacak. Bağımsız bölümlerdeki otoparklarda ise, mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmayacaksa ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanlar etkilenmeyecekse, kat malikleri kurulu kararına gerek kalmayacak.

Yeşil Dönüşüm hedefi

Bu düzenlemeler, elektrikli araçların kullanımını teşvik ederek, karbon salınımını azaltmayı ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bakan Murat Kurum'un duyurduğu genelge ile yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir adım daha atılmış oldu. Elektrikli araçların daha geniş bir kitleye ulaşması ve bu araçların altyapı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.