9 Eylül 2024 Pazartesi günü okullar açılacak ve 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başlayacak. İstanbul Valiliği, şehirdeki olası trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak okul saatlerinde değişikliğe gitti. İşte yeni ders saatleri ve detaylar.

İlk gün ders saatleri

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki tüm resmi ve özel okullarda dersler 10:00 ile 15:00 arasında yapılacak. Bu düzenleme, özellikle sabah trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle alındı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çalacak ve 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ders başı yapacak.

Neden bu değişiklik?

Valilik, okulların açılacağı ilk gün trafiğin yoğun olacağı öngörüsüyle bu kararı aldığını belirtti. Açıklamada, "İstanbul'da 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyon, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olabilir. Bu nedenle eğitim öğretim saatleri 10:00-15:00 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ders saatleri kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, güncel müfredat değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatlerinde azaltma yapılacağına yönelik iddiaları reddeden Bakan Tekin, "Müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Haftalık ders saatlerini artırmak veya azaltmak gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.