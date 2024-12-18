Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen altın madeni faciasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan heyelanla ilgili 43 şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıl hapis cezası talep edildi.

Ne olmuştu?

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen korkunç heyelanda 9 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Hayatını kaybeden işçiler arasında Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara yer aldı. Yaralanan işçiler İsa Taşdelen ve İshak Demir ise tedavi altına alındı. Facia sonrası başlatılan soruşturma sonucunda, 43 şüpheli hakkında ağır ceza talepleriyle iddianame hazırlandı.

43 şüpheliye 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebi

Erzincan İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan 69 sayfalık iddianame Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, şüphelilerin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Altın madenini o dönemde işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö.’nün de "Çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para cezası ya da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.