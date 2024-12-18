Buca Belediyesi'nin kadınlara özel olarak açtığı ücretsiz yoga, zumba ve pilates kursları, Bucalı kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kurslar, sağlıklı yaşamın yanı sıra sosyal bir ortam sunarak katılımcıların hayatlarına değer katıyor.

Kadınlara özel sağlıklı yaşam desteği

Buca Belediyesi Yıldız Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen yoga, pilates ve zumba kursları, Bucalı kadınlara ücretsiz olarak sunuluyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah saatlerinde gerçekleştirilen kurslar, katılımcıların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını desteklemeyi amaçlıyor. Kurslar, yoğun ilgi nedeniyle her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

"Sporu hayatın bir parçası haline getirmek istiyoruz"

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sağlıklı bir toplum için sporun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Spor, sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığımız için de vazgeçilmez. Kurslarımızın gördüğü yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bucalıların yaşam kalitesini artırmak için bu tür projeleri artırarak sürdüreceğiz. Amacımız, sporu herkesin hayatının bir parçası haline getirmek.”

Başkan Duman, spor kurslarının çeşitlendirilerek ilçenin farklı noktalarında düzenleneceğini belirterek, kadınların bu imkânlardan daha fazla yararlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Katılımcılardan tam not

Kurslara katılan Bucalı kadınlar, spor yaparak güne başlamanın ve kendilerine zaman ayırmanın mutluluğunu yaşıyor. Kursiyerlerden Arzu Demir, “Buca Belediyesi’nin bu imkânları sunması bizi çok mutlu ediyor. Kendimizi yenilenmiş gibi hissediyoruz,” derken, bir başka kursiyer Şengül Dereboylu ise, “Yorgun başlasam bile yoga sonrası daha zinde oluyorum” dedi.

Kursiyer Ergül Sever de düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Yoganın bu kadar faydalı olduğunu bilmezdim. Eve kapanmıştık, şimdi kendimi çok daha hafiflemiş hissediyorum. Çok güzel bir deneyim.”