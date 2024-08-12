Raporda, otobüs şoförünün trafik kurallarına uymadığı vurgulanırken, otobüsün teknik arıza veya kusurunun bulunmadığı ifade edildi.

İsimler belli oldu

Polatlı'nın Olukpınar Köyü mevkiinde, Çetin Karayel kontrolündeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü köprü ayaklarına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Bayar ailesinden Dilan Bayar (31), Muhammet Ozan Bayar ve otobüs şoförü Çetin Karayel hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın oluşumundaki büyük etken

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyet kazanın nedenlerini inceledi. Ön raporda, otobüs şoförü Çetin Karayel'in şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı belirtilerek, bu durumun kazanın oluşumunda önemli bir etken olduğu ifade edildi.

Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının da değerlendirildiği raporda, otobüsün teknik arızaya dair bir bulguya rastlanmadığı, bu bilgilerin asıl raporda detaylandırılacağı belirtildi. Raporda, otobüsün seyir güzergahındaki tüm kayıtlar ve dinlenme tesislerinin görüntüleri titizlikle incelenmiştir.

Tedavileri sürüyor

Sağlık birimlerinden alınan bilgilere göre, kazadan sonra 2 kişinin entübe edilerek yoğun bakıma alındığı, 7 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza sonrası 3 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

Bilirkişi heyetinin, otobüsü detaylı olarak inceledikten sonra asıl raporu Batı Başsavcılığı'na sunacağı ifade edildi.