İzmir’in gözde açık hava etkinliklerinden biri olan 93. İEF Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, bu yıl da zengin bir programla sanatseverleri bekliyor. Etkinlikler, şehrin kültürel dokusunu yansıtan çeşitli performanslarla 1 Eylül’de başlayacak.

Etkinlik Programı

1 Eylül: Redbull ile Dance Your Style National Finali

Saat: 19.00 - 23.00

Kültürpark’ta düzenlenen bu dinamik etkinlik, dans tutkunlarını bir araya getirerek enerjik bir atmosfer sunacak.

5 Eylül: İzmir Aşkına Sokağı Kadınları Müzikali

Saat: 21.00

Kadınların gücünü ve yaratıcı yeteneklerini sergileyen bu müzikal, izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor.

7 Eylül: TuzBiber Stand-Up

Saat: 21.00

Komedi dünyasının yetenekli isimlerinden oluşan TuzBiber ekibi, Cüneyt Nergiz, İsa Çulun, Tuna Kalınsaz, Melisa Besnili ve Caner Dağlı'nın performanslarıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

8 Eylül: Ali Congun Konseri

Saat: 21.00

Müzikseverlerin uzun zamandır beklediği Ali Congun'un sahne performansı, müzik tutkunlarını coşturacak.

93. İEF Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nun etkinlik programı, İzmir'deki kültürel zenginliği artırarak herkes için unutulmaz bir deneyim sunacak