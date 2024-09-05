İzmir’in gözde açık hava etkinliklerinden biri olan 93. İEF Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, bu yıl da zengin bir programla sanatseverleri bekliyor. Etkinlikler, şehrin kültürel dokusunu yansıtan çeşitli performanslarla 1 Eylül’de başlayacak.
Etkinlik Programı
1 Eylül: Redbull ile Dance Your Style National Finali
Saat: 19.00 - 23.00
Kültürpark’ta düzenlenen bu dinamik etkinlik, dans tutkunlarını bir araya getirerek enerjik bir atmosfer sunacak.
5 Eylül: İzmir Aşkına Sokağı Kadınları Müzikali
Saat: 21.00
Kadınların gücünü ve yaratıcı yeteneklerini sergileyen bu müzikal, izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor.
7 Eylül: TuzBiber Stand-Up
Saat: 21.00
Komedi dünyasının yetenekli isimlerinden oluşan TuzBiber ekibi, Cüneyt Nergiz, İsa Çulun, Tuna Kalınsaz, Melisa Besnili ve Caner Dağlı'nın performanslarıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.
8 Eylül: Ali Congun Konseri
Saat: 21.00
Müzikseverlerin uzun zamandır beklediği Ali Congun'un sahne performansı, müzik tutkunlarını coşturacak.
93. İEF Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nun etkinlik programı, İzmir'deki kültürel zenginliği artırarak herkes için unutulmaz bir deneyim sunacak