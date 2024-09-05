İzmir’in gözde açık hava etkinliklerinden biri olan 93. İEF Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, bu yıl da zengin bir programla sanatseverleri bekliyor. Etkinlikler, şehrin kültürel dokusunu yansıtan çeşitli performanslarla 1 Eylül’de başlayacak.

Etkinlik Programı

1 Eylül: Redbull ile Dance Your Style National Finali
Saat: 19.00 - 23.00
Kültürpark’ta düzenlenen bu dinamik etkinlik, dans tutkunlarını bir araya getirerek enerjik bir atmosfer sunacak.

93. İef Atatürk Açik Hava Ti̇yatrosu Etki̇nli̇kleri̇ Redbull

5 Eylül: İzmir Aşkına Sokağı Kadınları Müzikali
Saat: 21.00
Kadınların gücünü ve yaratıcı yeteneklerini sergileyen bu müzikal, izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor.

93. İef Atatürk Açik Hava Ti̇yatrosu Etki̇nli̇kleri̇ Sokak

7 Eylül: TuzBiber Stand-Up
Saat: 21.00
Komedi dünyasının yetenekli isimlerinden oluşan TuzBiber ekibi, Cüneyt Nergiz, İsa Çulun, Tuna Kalınsaz, Melisa Besnili ve Caner Dağlı'nın performanslarıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

93. İef Atatürk Açik Hava Ti̇yatrosu Etki̇nli̇kleri̇ Tuz Biber

93. İEF Çocuk Sahnesi: Kültürpark'ta eğlence dolu günler! 93. İEF Çocuk Sahnesi: Kültürpark'ta eğlence dolu günler!

8 Eylül: Ali Congun Konseri
Saat: 21.00
Müzikseverlerin uzun zamandır beklediği Ali Congun'un sahne performansı, müzik tutkunlarını coşturacak.

93. İef Atatürk Açik Hava Ti̇yatrosu Etki̇nli̇kleri̇ Li

93. İEF Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nun etkinlik programı, İzmir'deki kültürel zenginliği artırarak herkes için unutulmaz bir deneyim sunacak

Kaynak: HABER MERKEZİ