İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl gezici etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, her gün farklı performanslar sergilenecek. İşte kaçırmamanız gerekenler:

Pixel ıron kostümleri ile yürüyen fuar muhafızları korteji

Tarih: 30 Ağustos - 9 Eylül 2024

Saat: 19.45, 20.45, 21.30 (Her gün üç performans)

Bu muazzam gösteride, Pixel Iron kostümleri giymiş fuar muhafızları, 15'er dakikalık üç seansla izleyicilerin karşısına çıkacak. Kortej, fuar alanının farklı noktalarında yer alarak ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunacak.

Transformers cosplay / Robotik maskot performansı

Tarih: 30 Ağustos - 9 Eylül 2024

Saat: 17.00 - 23.00

Transformers karakterlerinin canlandırıldığı bu cosplay performansları, fuar süresince ziyaretçilere fotoğraf çekilme fırsatı sunacak. Her gün farklı kostümlerle gerçekleşecek etkinlik, fuar alanında yürüyerek ilgi çekici anlar yaşatacak.

Holo kortej

Tarih: 31 Ağustos - 2 Eylül 2024

Saat: 19.00

Yer: Basmane Kapısı - Lozan Kapısı Arası

Holo Kortej, hologram teknolojisiyle zenginleştirilmiş bir yürüyüş gösterisi sunacak. Basmane Kapısı ile Lozan Kapısı arasında gerçekleşecek bu görsel şölen, ziyaretçilere geleceğin teknolojisini deneyimleme fırsatı verecek.

Sokak tiyatrosu

Tarih: 3 Eylül - 9 Eylül 2024

Saat: 16.00 - 20.00

Sokak tiyatrosu performansları, fuar süresince farklı mekanlarda sergilenecek. "Radyodan Gelen Sesler", "Geçmişten Gelen", ve "Ustaların Komedisi" adlı gösteriler, izleyicilere hem eğlenceli hem de nostaljik anlar yaşatacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl sizi bekleyen bu eşsiz etkinliklerle dolu 11 gün, hem görsel hem de eğlenceli açıdan zengin bir deneyim sunacak.