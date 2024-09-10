Bodrum FK, Süper Lig’deki ilk sezonunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Romanya’nın köklü kulüplerinden CFR Cluj'da başarılı bir performans sergileyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli savunma oyuncusu Bodrum’a katıldı

31 yaşındaki Arlind Ajeti, Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon CFR Cluj formasıyla 22 maça çıkan Ajeti, 3 gol atma başarısı göstermişti ve 1857 dakika süre aldı. Bodrum FK, Süper Lig’deki ilk yılında deneyimli oyuncusu ile defans hattını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Bodrum FK’nın süper lig yolculuğu

Bodrum FK, Süper Lig’deki ilk sezonunda kadrosunu güçlendirmeye odaklanmış durumda. Ajeti’nin transferi, kulüp için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken Ajeti’nin, Bodrum FK’nın defansif yapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bodrum FK'nın yeni sezon hedeflerine ulaşmasında Ajeti'nin katkısı büyük önem taşıyor. Yeşil-beyazlı ekibin, Süper Lig'deki başarısı için bu transfer önemli bir hamle olarak görülüyor.