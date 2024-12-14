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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki maçlarını Eylül 2025’te başlayarak oynayacak. Grup kura çekimi FIFA'nın İsviçre’nin Zürih kentindeki merkezinde yapıldı ve millilerimiz, E Grubu’nda İspanya/Hollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek için gruptan lider çıkmak şart olacak.

Derbide Aliağa Petkim, Karşıyaka'yı mağlup etti: 83-82

Derbide Aliağa Petkim, Karşıyaka'yı mağlup etti: 83-82

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