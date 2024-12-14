A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki maçlarını Eylül 2025’te başlayarak oynayacak. Grup kura çekimi FIFA'nın İsviçre’nin Zürih kentindeki merkezinde yapıldı ve millilerimiz, E Grubu’nda İspanya/Hollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek için gruptan lider çıkmak şart olacak.
A Milli Takım'ın maç programı
- 4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye
- 7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı
- 11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
- 14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
- 15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
- 18 Kasım 2025: İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı - Türkiye
Kaynak: İHA