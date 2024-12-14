Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli Bodrum mandalininin değerini artırmak ve üreticiye destek olmak için önemli bir projeye imza attı. Başkan Tamer Mandalinci, hasada katılarak üreticilerle buluştu ve halkı yarın gerçekleşecek Bodrum Mandalin Festivali’ne davet etti.

50 ton mandalin halkla buluşuyor

Bitez, Müskebi, Dereköy, Bahçelievler, Gümüşlük ve Yalıkavak mahallelerindeki 37 üreticiden alınan 50 ton Bodrum mandalininin 20 tonu festivalde, 20 tonu kent meydanlarında halka ücretsiz dağıtılacak. Kalan 10 ton ise muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başkan Mandalinci, “Bu çalışmalarla hem mandalinimize ekonomik değer kazandırıyor hem de üreticilerimizin yüzünü güldürüyoruz” dedi.

Akdeniz Meyve Sineği tuzakları başarılı oldu

Başkan Mandalinci, Münir Çaputcu’nun bahçesinde düzenlenen hasatta, Akdeniz Meyve Sineği Tuzaklarının etkili olduğunu belirtti. Ağustos ayında üreticilere ücretsiz dağıtılan tuzakların meyve sineği zararını önlediğini vurgulayan Mandalinci, “Tarımda teknolojiyi destekleyerek üretimi daha verimli hale getiriyoruz” dedi. Bahçe sahibi Çaputcu da ürün kalitesinin ve rekoltenin arttığını dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Üreticilerden tam not

Bodrum Belediyesi’nin desteği üreticileri memnun etti.

Yıldırım Kemal Yıllıkçı: “Dünyanın en lezzetli mandalini Bodrum’da yetişiyor. Belediyemizin desteği sayesinde bu kıymetli ürünü yaşatıyoruz.”

Halil İbrahim Dumanlı: “Belediye sayesinde mandalin yeniden para etmeye başladı. Masraflarımızı kurtarıyoruz.”

Ayşe Kaçar: “Mandalinlerimizin değer görmesini sağladıkları için belediyemize teşekkür ediyorum.”

Bodrum Mandalin Festivali, 15 Aralık Pazar günü (yarın) Bitez’de düzenlenecek. Yerel ürünlerin tanıtılacağı etkinlikte, 20 ton mandalin ücretsiz olarak halkla buluşacak. Başkan Mandalinci, tüm Bodrumluları festivale katılmaya davet ederek, “Bizleri var eden değerleri yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.