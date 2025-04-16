Bir dönem Süper Lig’de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Gabonlu forvet Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. Romanya kaynaklı Fanatik’in haberine göre, Boupendza’nın Çin’de yaşadığı apartmanın 11. katından düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çin polisinin olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yürüttüğü belirtiliyor. Yerel güvenlik kaynaklarına göre; Boupendza’nın kısa süre önce kendisini ziyarete gelen kardeşiyle tartıştığı, bu tartışmanın ardından trajik olayın yaşandığı iddia ediliyor.

Olayın kesin nedeni, polis tarafından yürütülen incelemenin ardından netlik kazanacak.

Süper Lig’de Zirve Yapmıştı

Aaron Boupendza, 2020/21 sezonunda Süper Lig’de fırtına gibi esmişti. Hatayspor formasıyla çıktığı 36 maçta attığı 22 golle sezonun gol kralı olmuş, futbolseverlerin hafızasında yer etmişti. Agresif oyun stili, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Gabonlu yıldız, kariyerine Hatayspor sonrası Katar ve ABD’de devam etmiş, son olarak Çin ekibi Zhejiang FC forması giymişti.