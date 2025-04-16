Aydın'da 17 Nisan'da Söke, Efeler ve Köşk ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte saat saat kesinti yapılacak mahalleler...
Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan 2025 Perşembe günü Aydın'ın Söke, Efeler ve Köşk ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler belirli saat aralıklarında gerçekleştirilecek.
17 Nisan 2025 Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;
Yarın Söke'de elektrik kesintisi yapılacak mahalleler
Nalbantlar Mahallesi
-
Kesinti yapılacak sokak: Nalbantlar Sk.
-
Kesinti saati: 10:00 - 13:00
-
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Efeler'de 5 saatlik planlı kesinti
Kesintiden etkilenecek mahalleler ve sokaklar
-
Tepecik Mahallesi: Aydın Otoyol Bağlantısı, Sami Gürsoy Sk., Ferhat Özdemir Sk., Abdülkerim Güleryüz Sk., Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv., Işıklıkuyu Cd., Kemal Yılmaz Sk., Açelya Sk., Menekşe Sk., Zambak Sk., Çınar Sk., Leylak Sk., Çağla Sk., Sardunya Sk., Erguvan Sk., Muhtar Ahmet Müslü Cd., Çam Sk.
-
Baltaköy Mahallesi
-
Çeştepe Mahallesi
-
Kesinti saati: 10:00 - 15:00
-
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Köşk'te iki ayrı zamanlı kesinti yapılacak
Başçayır Mahallesi
-
Kesinti yapılacak sokaklar: Başçayır Köyü Yolu, Yaka Sk., Hocalar Sk., Yağcılar Sk., Çarşı Sk., Güllü Köy Sk., Biciler Sk.
-
Kesinti saati: 10:00 - 13:00
-
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karatepe ve Uzundere Mahalleleri
-
Karatepe Mahallesi: Karatepe Sk.
-
Uzundere Mahallesi: Keller Sk.
-
Kesinti saati: 14:00 - 16:00
-
Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
17 Nisan Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi yaşanacak tüm ilçeler ve mahalleler;
Söke / Aydın elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler:
Nalbantlar Mh. ( Nalbantlar Sk. )
Kesinti saati: 10: 00 - 13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Efeler / Aydın elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler:
Tepecik Mh. ( Aydın Otoyol Bağlantısı Sami Gürsoy Sk. Ferhat Özdemir Sk. Abdülkerim Güleryüz Sk. Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. Işıklıkuyu Cd. Kemal Yılmaz Sk. Açelya Sk. Menekşe Sk. Zambak Sk. Çınar Sk. Leylak Sk. Çağla Sk. Sardunya Sk. Erguvan Sk. Muhtar Ahmet Müslü Cd. Çam Sk. )
Baltaköy Mh.
Çeştepe Mh.
Kesinti saati: 10: 00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Söke / Aydın elektrik kesintisi
Kesinti yapılacak yerler:
Başçayır Mh. ( Başçayır Köyü Yolu Yaka Sk. Hocalar Sk. Yağcılar Sk. Çarşı Sk. Güllü Köy Sk. Biciler Sk. )
Kesinti saati: 10: 00 - 13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
**
Kesinti yapılacak yerler:
Karatepe Mh. ( Karatepe Sk. )
Uzundere Mh. ( Keller Sk. )
Kesinti saati: 14: 00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları