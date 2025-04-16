Aydın'da 17 Nisan'da Söke, Efeler ve Köşk ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte saat saat kesinti yapılacak mahalleler...

Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan 2025 Perşembe günü Aydın'ın Söke, Efeler ve Köşk ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler belirli saat aralıklarında gerçekleştirilecek.

17 Nisan 2025 Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;

Yarın Söke'de elektrik kesintisi yapılacak mahalleler

Nalbantlar Mahallesi

Kesinti yapılacak sokak: Nalbantlar Sk.

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Efeler'de 5 saatlik planlı kesinti

Kesintiden etkilenecek mahalleler ve sokaklar

Tepecik Mahallesi: Aydın Otoyol Bağlantısı, Sami Gürsoy Sk., Ferhat Özdemir Sk., Abdülkerim Güleryüz Sk., Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv., Işıklıkuyu Cd., Kemal Yılmaz Sk., Açelya Sk., Menekşe Sk., Zambak Sk., Çınar Sk., Leylak Sk., Çağla Sk., Sardunya Sk., Erguvan Sk., Muhtar Ahmet Müslü Cd., Çam Sk.

Baltaköy Mahallesi

Çeştepe Mahallesi

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Köşk'te iki ayrı zamanlı kesinti yapılacak

Başçayır Mahallesi

Kesinti yapılacak sokaklar: Başçayır Köyü Yolu, Yaka Sk., Hocalar Sk., Yağcılar Sk., Çarşı Sk., Güllü Köy Sk., Biciler Sk.

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karatepe ve Uzundere Mahalleleri

Karatepe Mahallesi: Karatepe Sk.

Uzundere Mahallesi: Keller Sk.

Kesinti saati: 14:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

17 Nisan Perşembe günü Aydın'da elektrik kesintisi yaşanacak tüm ilçeler ve mahalleler;

Söke / Aydın elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Nalbantlar Mh. ( Nalbantlar Sk. )

Kesinti saati: 10: 00 - 13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Efeler / Aydın elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Tepecik Mh. ( Aydın Otoyol Bağlantısı Sami Gürsoy Sk. Ferhat Özdemir Sk. Abdülkerim Güleryüz Sk. Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. Işıklıkuyu Cd. Kemal Yılmaz Sk. Açelya Sk. Menekşe Sk. Zambak Sk. Çınar Sk. Leylak Sk. Çağla Sk. Sardunya Sk. Erguvan Sk. Muhtar Ahmet Müslü Cd. Çam Sk. )

Baltaköy Mh.

Çeştepe Mh.

Kesinti saati: 10: 00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Söke / Aydın elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Başçayır Mh. ( Başçayır Köyü Yolu Yaka Sk. Hocalar Sk. Yağcılar Sk. Çarşı Sk. Güllü Köy Sk. Biciler Sk. )

Kesinti saati: 10: 00 - 13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Karatepe Mh. ( Karatepe Sk. )

Uzundere Mh. ( Keller Sk. )

Kesinti saati: 14: 00 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları