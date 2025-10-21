Avrupa Birliği, yeni üyelerin ilk aşamada tam oy ve veto hakkı olmadan katılmasını içeren “kademeli üyelik” formülünü değerlendiriyor. Öneri, 23 Ekim’deki AB zirvesinde gündeme gelecek.

AB’de kademeli üyelik tartışmaları

Avrupa Birliği (AB), yeni üyelerin ilk aşamada tam oy ve veto hakkı olmadan Birliğe katılabilmesi olasılığını değerlendiriyor. Bu formül özellikle Ukrayna’nın üyelik sürecinde Macaristan vetosunu aşabilmek amacıyla gündeme geldi.

AB kaynakları, önerinin 23 Ekim’de yapılacak AB zirvesinde liderlerin masasında olacağını ancak henüz “çığır açan” bir karar beklenmediğini belirtiyor.

Veto hakkı ve karar alma reformu tartışmaları

AB içinde uzun süredir, karar alma süreçlerinde oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla karar verilmesine yönelik reform önerileri konuşuluyor. Özellikle dış politika ve genişleme konularında tek bir üye ülkenin vetosuyla süreçlerin kilitlenmesi, Birlik’in etkinliğini zayıflattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bazı üye ülkeler, veto hakkının kademeli olarak sınırlandırılmasını ve çoğunluk oylamasının daha geniş alanlarda uygulanmasını savunuyor. Ancak bu tür değişiklikler tüm üye ülkelerin onayını gerektirdiği için ilerleme yavaş seyrediyor.

Ukrayna’nın AB üyelik süreci

Ukrayna, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022’de AB’ye üyelik başvurusunda bulundu.

AB Komisyonu, başvuruya ilişkin görüşünü 17 Haziran 2022’de açıkladı.

AB Konseyi, 23 Haziran 2022’de Ukrayna’ya aday ülke statüsü verdi.

AB Konseyi, 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen zirvede Ukrayna için müzakerelerin başlatılması yönünde karar aldı.

Ancak üyelik müzakerelerinin başlatılması için gerekli olan hükümetlerarası konferans henüz toplanmadı. Sürecin ilerlememesinin nedeni olarak Macaristan’ın vetosu gösteriliyor.

Macaristan Başkanı Viktor Orban, Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı tutumunu sık sık dile getiriyor.