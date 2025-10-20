Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen ve tarım sigortası olmayan üreticilere ÇKS kaydı üzerinden 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

13,2 milyar liralık zirai don desteği üreticilerin hesaplarında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticilere yapılan destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

“Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS’ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Bu destekle, zirai dondan zarar gören üreticilerin ekonomik kayıplarının azaltılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Bakan Yumaklı, ödemelerin üreticilerin hesaplarına kısa süre içinde ulaştığını ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.