Yaşlı bakım evi kapasite ihtiyacı artıyor

Türkiye’deki mevcut yaşlı bakım evlerinin toplam kapasitesi 35.703 kişidir. Ancak, 55 yaş ve üzeri nüfusun binde 2,3’ü şu anda yaşlı bakım evlerinde kalmakta. 2040 yılına gelindiğinde, yaşlı nüfusun artışı göz önüne alındığında, bu oranla 66.264 kişilik kapasiteye ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

2040 yılı için kapasite tahminleri

Öngörüler doğrultusunda, 2040 yılında Türkiye’de 55 yaş üstü nüfusun binde 2,3’ünün yaşlı bakım evlerinde kalması bekleniyor. Bu durumda, o dönemdeki yaşlı nüfusun ihtiyacını karşılamak için ilave 30.500 kişilik huzurevi kapasitesine ihtiyaç duyulacak.

Kapasite artışı gerekliliği

Bugünün koşulları itibariyle, 20 yıl içinde mevcut yaşlı bakım evi kapasitesinin iki katına çıkması gerektiği belirtiliyor. Bu durum, yaşlı bakım sektörü için büyük bir yatırım ve planlama gereksinimini ortaya koyuyor.