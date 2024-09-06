Lew, "Bugün Batı Şeria'da bir Amerikan vatandaşı olan Aysenur Eygi'nin trajik ölümünden haberdarız. Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Eygi'nin ölümüne ilişkin detaylar

Lew, Eygi'nin ölümüne dair daha fazla bilgi toplandıkça açıklama yapacaklarını belirtti. Batı Şeria'nın Nablus kentinde yerleşim yerleri genişletme protestosuna katılan 26 yaşındaki Eygi, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Eygi'nin, Rafiada Hastanesine kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.