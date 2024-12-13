ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'dan ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'deki temaslarını tamamlayarak Ankara'dan ayrıldı.

Blinken ve Hakan Fidan görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'deki resmi ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı'nda saat 09.55'te başlamış ve yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlama

Blinken ve beraberindeki heyet, görüşmelerin ardından Esenboğa Havalimanı'na geçti. Burada, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD Türkiye Misyonu Kamu Diplomasisi Müsteşarı Viraj LeBailly tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken’ı kabul etmişti. Erdoğan ve Blinken arasındaki görüşme, Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.