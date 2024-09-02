26 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir il genelinde trafik kazalarının oranlarına dair önemli veriler açıklandı.

İzmir'de trafik kazalarının analiz edildiği rapora göre, 26 Ağustos ile 1 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde çeşitli trafik kazaları yaşandı.

Trafik birimlerinin sunduğu haftalık rapora göre, kaza türleri ve oranları şu şekilde sıralandı:

Gece Kazaları: %38

Gece saatlerinde meydana gelen trafik kazaları, toplam kazaların önemli bir kısmını oluşturdu.

Gündüz Kazaları: %62

Gündüz saatlerinde yaşanan kazalar, genel kazaların çoğunluğunu oluşturuyor.

Motosiklet Kazaları: %56

Motosiklet kazalarının yüksek oranı, bu tür araçlarla yapılan trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Yan Çarpma: %38

Araçların yan yana çarpıştığı kazalar da önemli bir oranı kapsıyor.

Arkadan Çarpma: %13

Arkadan çarpma kazaları, trafik akışındaki kesintilere ve ani duruşlara bağlı olarak meydana geliyor.

Yaya Kazası: %10

Yaya kazalarının oranı, yayaların güvenliğinin sağlanması gerektiğini gösteriyor.

Işık İhlali: %4

Trafik ışıkları ve sinyal ihlalleri, trafik kazalarının düşük bir oranını oluşturuyor.

Kavşak İhlali: %12

Kavşaklarda meydana gelen ihlaller, trafik kazalarının bir diğer nedenini oluşturuyor. Kavşaklarda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Diğer Kazalar: %34

Diğer kaza türleri, toplam kazaların önemli bir kısmını kapsıyor ve çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor.

Trafik birimlerinden uyarı

Trafik birimleri, bu verilerin ışığında sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ve güvenli sürüş alışkanlıklarını benimsemelerinin önemini vurguluyor. Özellikle gece ve gündüz saatlerinde, motosiklet kullanımı ve kavşak geçişlerinde dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, yaya ve araç güvenliğinin artırılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.