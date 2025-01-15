Husi Ensarullah Hareketi Askeri Sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'ye ait 'USS Harry Truman' uçak gemisini ve eşlik eden savaş gemilerini hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının, ABD’nin Yemen’e yönelik operasyon girişimlerine karşı bir cevap olduğu belirtildi.

"Yemen'e düşmanca eylemlere karşı uyarı"

Saree açıklamasında, “Amerikan uçak gemisi ve savaş gemilerini hedef almamız, onların Yemen’i hedef alma girişimi sırasında gerçekleşmiştir. Bu saldırı, Yemen’e yönelik düşmanca eylemlere karşı açık bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.