Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaştığı bu dönemde, faiz indirimi beklentileri piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimi yapacağı beklentisi, ABD borsalarında risk iştahını artırsa da, yaklaşan seçimlerin oluşturduğu belirsizlikler Asya piyasalarında yön arayışına sebep oluyor.

Faiz indirimi beklentileri ve piyasa tepkileri

Merkez bankalarının faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler giderek netleşiyor. Fed'in Eylül ayında faiz indirimine başlamasının ardından Aralık ayında da politika faizini düşürmesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da bu adımlara eşlik edeceği öngörülüyor. Bu durum, piyasalarda olumlu bir hava yaratmakla birlikte, ticaret savaşları ve seçim belirsizlikleri gibi risk unsurları yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

ABD seçimlerinin piyasalara etkisi

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde silahlı saldırıya uğraması, siyasi belirsizlikleri artırdı. Trump'ın başkanlık ihtimalinin güçlenmesi, ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi endişesiyle Asya piyasalarında satış baskısına yol açtı. Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyeceği politikaların yatırımcılar için önemli bir belirsizlik kaynağı olacağını belirtiyor.

Tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketlilik

Enflasyon endişelerinin azalması ve ticaret savaşlarının gündeme gelebileceği beklentisi, tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir oluşturdu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Emtia piyasalarında da hareketlilik devam ederken, altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 2.469 dolarla rekor kapanış gerçekleştirdi. Dolar endeksi 104,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolardan işlem görüyor.

ABD ve Avrupa borsalarındaki gelişmeler

ABD bilanço sezonunun başlamasıyla hisse ve sektör bazlı oynaklık arttı. Morgan Stanley'nin net kârı ikinci çeyrekte yüzde 41 artarken, Bank of America'nın net kârı yüzde 6,7 azaldı. Morgan Stanley ve Bank of America'nın hisseleri sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 5,3 değer kazandı. New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,2, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,85 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri ve ECB'nin yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında. ECB'nin politika faizini sabit bırakması beklenirken, ekonomik aktivitenin yavaşlaması endişeleri sürüyor.

Asya piyasalarında yön arayışı

Asya pay piyasalarında, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları endişeleri baskı yaratmaya devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi. Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Türkiye piyasalarında durum

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 11.139,34 puandan tamamlayarak rekor kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bankalararası piyasada 33,0910 seviyesinden işlem görüyor. Bugün Türkiye'de konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri açıklanacak.

Bugün takip edilecek veriler

10.00: Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri

10.00: Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

10.00: Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00: Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30: ABD, haziran ayı konut başlangıçları

15.30: ABD, haziran ayı inşaat izinleri

16.15: ABD, haziran ayı sanayi üretimi

16.15: ABD, haziran ayı kapasite kullanım oranı

21.00: ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu