ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Irak Güvenlik Güçleri, 29 Ağustos'ta Batı Irak'ta düzenledikleri ortak operasyonda 14 DEAŞ üyesini etkisiz hale getirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, bu operasyonun DEAŞ’ın Irak'taki siviller ve ABD vatandaşlarına yönelik saldırı kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığı belirtildi.

Operasyonda öldürülen DEAŞ liderlerinden dört tanesi teyit edildi: Irak'taki operasyonlardan sorumlu Ahmad Hamid Husayn Abd-al-Jalil al-Ithawi, Batı Irak'taki operasyonları yöneten Abu Hammam, teknik gelişmelerden sorumlu Abu-'Ali al-Tunisi, ve askeri operasyonları denetleyen Shakir Abud Ahmad al-Issawi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, DEAŞ’ın kalıcı yenilgisi konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.