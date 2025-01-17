ABD'de, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanması kararı onaylandı. 19 Ocak itibariyle Apple ve Google, TikTok'u uygulama mağazalarından kaldıracak ve web sağlayıcıları platformla ilişkilerini kesecek. Yasak sonrası, TikTok'u kullanmaya devam edenler ise büyük çapta para cezaları ile karşılaşacak.

Yüksek Mahkeme'den TikTok kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un Çin merkezli ana şirketinden ayrılmasını veya ABD'de kapatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Mahkeme, ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek, TikTok'un yasaklanmasını ve kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını sınırlayan bu durumu savundu.

TikTok'u kullanmaya devam eden her kullanıcı için 5 bin dolar ceza uygulanacak. Bu karar, TikTok’un ABD'deki geleceğini belirsizleştiriyor ve kullanıcılar arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Ancak, yasağın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Trump'ın alacağı karar belirleyici olacak.