ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’nda büyük bir hava kazası meydana geldi. Bir uçak ve askeri bir helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Olay sonrası havalimanında tüm uçuşlar durdurulurken, acil durum ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Olayın görgü tanıkları, bir helikopterin başka bir uçakla çarpıştığını ve kazanın hemen ardından büyük bir acil müdahalenin başladığını ifade etti. DC İtfaiye Departmanı, havalimanı yakınlarında küçük bir uçağın Potomac Nehri’ne düştüğünü doğrularken, kazanın detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerden sessizlik!

DC Polis Departmanı da kazaya müdahale ettiklerini açıkladı ancak olayla ilgili detaylar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Çarpışmaya karışan uçak ve helikopterin kimlik bilgileri paylaşılmazken, olay yerine çok sayıda itfaiye botu sevk edildi. Kazada yaralı ya da can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray’dan ilk açıklama geldi

Fox News’e konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray'daki mevkidaşlarımı aradım ve Başkan Trump'ın bu durumdan haberdar edildiğini teyit edebilirim. Ve trajik bir şekilde, askeri bir helikopterin Washington, DC'deki DCA havaalanında bölgesel bir jetle çarpıştığı anlaşılıyor. Şu anda teyit edebileceğim tek şey bu." dedi.