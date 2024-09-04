İrlanda'da dini cemaatler tarafından işletilen 300'den fazla okulda, yaklaşık 2.400 cinsel istismar vakası tespit edildi. Hükümetin hazırladığı rapor, bu korkunç skandalın boyutlarını ilk kez gözler önüne serdi. Eğitim Bakanı Norma Foley, yaşananları "gerçekten şok edici" olarak nitelendirirken, Katolik Kilisesi istismarlar için derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Şok edici raporun ayrıntıları

İrlanda hükümetinin hazırladığı kapsamlı rapor, 42 dini cemaat tarafından yönetilen okullarda toplam 2.395 cinsel istismar vakasının kaydedildiğini ortaya koydu. Rapora göre, suçlanan kişilerin çoğunun hayatta olmadığı belirtiliyor. Ayrıca, istismar vakalarının sıklıkla bildirilmeme eğiliminde olduğu ifade ediliyor, bu da gerçek sayıların daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

Özel okullarda yoğun istismar vakaları

Raporda özel okullarda yaşanan istismar vakalarının yüksek olduğu vurgulandı. Özellikle 17 özel okulda 590 cinsel istismar vakası ve 190 suçlu kişi tespit edildi. Mağdurların 149’u yaşadıkları istismarı yazılı veya sözlü olarak ifade etti.

İstismarların etkileri ve mağdurların yaşadıkları

Mağdurlar, istismarın genellikle şiddetle birleştiğini ve sınıflar, yatakhaneler, spor salonları gibi çeşitli alanlarda yaşandığını belirtti. Birçok mağdur, çocukluklarının bu travmatik olaylarla sona erdiğini ifade etti. Katolik Kilisesi'nin yaşamlarının her alanına nüfuz ettiğini ve yaşadıkları istismarı ailelerine dahi anlatamadıklarını vurgulayan mağdurlar, bu travmaların ruh sağlığı sorunlarına ve bağımlılıklara yol açtığını dile getirdi.

Bakan Foley ve Katolik Kilisesi'nden açıklamalar

Eğitim Bakanı Norma Foley, dini cemaatlerin tazminat fonuna katkıda bulunmalarını öngören raporu destekledi. Foley, mağdurların yaşadıkları acıları paylaşma konusundaki cesaretlerini övdü ve Dublin'deki Blackrock College'da istismara uğrayan Mark Ryan’ın hikayesinin büyük bir etki yarattığını belirtti. Katolik Kilisesi ise yaşanan istismarlar nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını açıkladı.

Hükümetin soruşturma kararı

Başbakan Yardımcısı Micheál Martin, raporda ortaya çıkan istismar vakalarının boyutunun "şok edici" olduğunu belirtti ve mağdurlar için tam sorumluluk ve adalet sağlanması gerektiğini ifade etti. Hükümet, konuyla ilgili tam kapsamlı bir soruşturma başlatma kararı aldı ve bu soruşturmayı yönetecek bir başkan atanacak.