ABD hükümeti, Rusya'nın uluslararası düzeyde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'daki savaşı desteklediği gerekçesiyle Rus medya kuruluşlarına yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yaptırımların özellikle Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı üç kurum ve iki kişiyi kapsadığını duyurdu.

Yaptırımların detayları

Blinken, düzenlediği basın toplantısında, Rus devlet medyası RT ile bağlantılı kurumların ve kişilerin uluslararası arenada ciddi boyutta dezenformasyon yürüttüğünü ve gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde "örtülü casusluk" faaliyetlerine girdiğini öne sürdü. Bu kişiler ve kurumların, yabancı ülkelerdeki istikrarsızlığı artırmaya yönelik kampanyalar yürüttüğü ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını meşrulaştırma çabalarına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Blinken'ın açıklamaları

"RT, sadece dezenformasyon değil, aynı zamanda yeni örtülü istihbarat yeteneklerinin gizli kalmasını da amaçlıyor. Bu, uzun süredir yürütülen dezenformasyon çabalarıyla benzerlik taşıyor," diyen Blinken, RT'nin küresel düzeyde yürüttüğü faaliyetlerin, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Seçim müdahalesi suçlamaları

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de, aralarında RT'nin de bulunduğu Rus medya kuruluşlarını ve sosyal medya platformlarını, 2024 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı ve bu kapsamda yeni yaptırımlar getirdi. 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde de benzer suçlamalarla gündeme gelen Rusya, seçimlere müdahale iddialarını her defasında reddetmişti.