Muğla, ülke genelinde hayata geçirilen 'BİZ' (Bilinçle İlerleme Zamanı) projesi çerçevesinde ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler ve ailelerine yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler, çocukların okula uyum süreçlerini desteklemeyi ve ailelerin eğitim sürecine dahil olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Ailelere yönelik bilgilendirme söyleşisi

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Gülizar Kaşıkara ve Psikolog Pınar Bayar, ebeveynlerin sorumlulukları, aşırı korumacılık, ayrılma problemleri, akran zorbalığı ve bu sorunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar, çocukların eğitim süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda önemli bilgiler edindiler.

Aile tiyatrosu: Eğlenceli bir başlangıç

Gün içerisinde gerçekleştirilen diğer bir etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımıyla, aile ve öğrencilere yönelik bir aile tiyatrosu sergilendi. Çocukların eğitim hayatlarına neşeli bir başlangıç yapmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefleyen tiyatro gösterisi, büyük beğeni topladı. Seyirciler, çocukların sahnedeki performanslarıyla keyifli anlar yaşadılar.

Sinema gösterimi ile okula uyum süreci

Muğla Zeybek Sineması'nda düzenlenen film gösterimi, 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmayı ve rehberlik sunmayı amaçladı. Gösterim, aileleri eğitim sürecinin bir parçası haline getirmeyi ve çocukların okula aidiyet duygusunu artırmayı hedefliyordu. Film, çocuklar ve veliler tarafından ilgiyle izlendi.

Proje amacı ve hedefleri

BİZ Projesi, 1. sınıfa başlayan öğrencilerin eğitim hayatlarına anlamlı bir başlangıç yapmalarını ve aileler ile eğitimciler arasında güçlü bir iş birliği kurulmasını amaçlıyor. Eğitim sürecinin ilk adımında çocuklara ve ailelere destek olmak, projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Muğla’da gerçekleştirilen bu etkinlikler, çocukların eğitim hayatlarına başarılı bir başlangıç yapmalarını ve ailelerin eğitim sürecine aktif bir şekilde dahil olmalarını sağladı. 'BİZ' projesi, benzer etkinliklerle ülke genelinde çocukların ve ailelerin eğitim süreçlerine uyumlarını desteklemeye devam edecek.